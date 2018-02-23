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Ильвес: у Европы нет четкого плана, как двигаться дальше

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Тоомас Хендрик Ильвес.

ФОТО: Aleksei Vitvitski/Sputnik/Scanpix

По словам предыдущего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, хотя жители Эстонии могут не особенно беспокоиться о происходящем в мире, тем не менее, надо быть начеку. По его словам, у Европы отсутствует видение, в каком направлении двигаться дальше, сообщает Rus.err.ee.

"Не следует слишком сильно беспокоиться, но надо следить за событиями в Европе и в других регионах мира, маленькие государства всегда более уязвимы по сравнению с большими", - сказал Ильвес.

Приехавший в Эстонию после долгого отсутствия Ильвес сказал, что в мире сейчас сложное время, и многие страны занимают выжидательную позицию.

Тревогу вызывают Брексит, предстоящие выборы в Италии, Германия, в которой уже полгода нет правительства, воинственность России и война в Сирии. Ильвес добавил, что последнее может снова привести к наплыву беженцев в Европу.

Среди проблем Ильвес также упомянул правительства Польши и Венгрии, которые поставили под сомнение либерализм и демократию - основные принципы Европейского союза и НАТО.

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