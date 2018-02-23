Ильвес: у Европы нет четкого плана, как двигаться дальше

"Не следует слишком сильно беспокоиться, но надо следить за событиями в Европе и в других регионах мира, маленькие государства всегда более уязвимы по сравнению с большими", - сказал Ильвес.

Приехавший в Эстонию после долгого отсутствия Ильвес сказал, что в мире сейчас сложное время, и многие страны занимают выжидательную позицию.

Тревогу вызывают Брексит, предстоящие выборы в Италии, Германия, в которой уже полгода нет правительства, воинственность России и война в Сирии. Ильвес добавил, что последнее может снова привести к наплыву беженцев в Европу.