США введут санкции против судоходных компаний для усиления давления на КНДР
23 февраля 2018 г., 17:06
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о введении масштабного пакета санкций с целью усилить давление на КНДР, сообщает Interfax.ru со ссылкой на агентство Associated Press.
Ожидается, что санкции затронут 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогают Пхеньяну избегать международных санкций.
Президент Трамп, предположительно, объявит об ограничительных мерах в ходе речи позднее в пятницу.