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США введут санкции против судоходных компаний для усиления давления на КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын.

ФОТО: KNS/AFP

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о введении масштабного пакета санкций с целью усилить давление на КНДР, сообщает Interfax.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

Ожидается, что санкции затронут 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогают Пхеньяну избегать международных санкций.

Президент Трамп, предположительно, объявит об ограничительных мерах в ходе речи позднее в пятницу.

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