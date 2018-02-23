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Берлин призвал Москву соблюдать правила в киберпространстве

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ФОТО: Scanpix

МИД Германии прокомментировал сообщения о действиях предположительно российских троллей. Их атакам подверглись и некоторые передачи Deutsche Welle на русском языке, сообщает dw.com.

"Киберпространство - это не бесправовая зона, в ней тоже должны соблюдаться нормы международного права", - заявил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль на правительственной пресс-конференции в Берлине в пятницу, 23 февраля.

Санкции за нарушение правил в интернете

Официальный Берлин, по словам Бройля, не располагает собственными данными о действиях этой "фабрики троллей", и новость о десятках тысяч "дизлайков" под видеопрограммами DW на русском языке тоже оказалась для него сюрпризом, но, как заявил он, правительство ФРГ "приняло к сведению" соответствующие данные британских и американских властей и "очень серьезно" относится к ним.

"Такие дела укрепляют нас в стремлении добиться международных договоренностей о правилах ответственного поведения стран в киберпространстве, - добавил Бройль. - Тогда можно будет четко указывать на нарушение таких правил и вводить за это санкции".

Честные выборы в России?

Число "дизлайков" под некоторыми файлами DW превышает число их просмотров, а передачи о "Кремлевском докладе" Вашингтона и президентской кампании Владимира Путина - если судить по IP-адресам - почему-то особенно не нравятся русскоязычным пользователям в Латинской Америке. Интервью Жанны Немцовой с Алексеем Навальным предположительно подверглось атаке социальных ботов. Верят ли в правительстве Германии в честность предстоящих президентских выборов в России и их соответствие демократическим нормам?

"В период перед приближающимися выборами особенно важно соблюдать принципы свободы высказывать свое мнение и проводить собрания", - ответил Райнер Бройль, имея в виду действия российских властей в отношении Алексея Навального. В связи с этим представитель МИД ФРГ напомнил о том, что правительство России взяло на себя соответствующие международные обязательства и "особенно на фоне предстоящих выборов должно прилагать дополнительные усилия по защите таких основных прав и свобод".

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