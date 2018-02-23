Полицейский струсил перед школьным стрелком во Флориде и ушел в отставку

Это произошло после появления видеозаписи, на которой вооруженный Скот Петерсен в течение четырех минут стоит возле здания. «Он должен был войти в школу, бросить вызов убийце и убить его», — заявил шериф округа Бровард Скотт Исраэл.

«Когда сотрудники правоохранительных органов встречаются со стрелком, они заходят и обращаются к нему. Это как раз то, что должно было быть сделано», — добавил Исраэл. Однако, по его словам, офицер «не сделал абсолютно ничего».

В отношении полицейского начали расследование, на это время его отстранили от работы без сохранения зарплаты. Мужчина в итоге решил уволиться. Как пишет ABC News, Петерсен курировал безопасность в школе уже много лет, он также проходил специальные программы обучения.

Также временно ограничены в полномочиях два других помощника шерифа. В настоящее время изучается, могли ли они и должны ли они были сделать что-то в отношении Николаса Круза и его брата, на которых им жаловались 23 раза с 2008 года.