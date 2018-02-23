Керсти Сарапуу не будет пока подавать в суд на Лиги и Хельме

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу сказала, что она не будет подавать в суд на Юргена Лиги (Партия реформ) и Мартина Хельме (EKRE). Однако полностью судебного разбирательства она не исключает, по её словам, это будет зависеть от поведения вовлеченных в конфликт сторон, сообщает Rus.err.ee.
Керсти Сарапуу по-прежнему считает, что заявления коллег по парламенту Юргена Лиги и Мартина Хельме не соответствуют допустимому в парламентских дебатах, и что Лиги и Хельме необоснованно выступили с нападками на семью Сарапуу, сказала Керсти Сарапуу в интервью "Актуальной камере" на эстонском языке.
Претензии Керсти Сарапуу к Лиги и Хельме состоят в том, что перед голосованием по вотуму недоверия Кадри Симсон они обвинили Арво Сарапуу в коррупции. После этого Керсти Сарапуу 18 января пообещала подать на Лиги и Хельме в суд.
"Причина, по которой мы отложили обращение в суд, в том, что мы не хотим, чтобы в год, когда Эстонская Республика отмечает свой 100-летний юбилей, и до тех пор, пока не будут проведены новые выборы в Рийгикогу, шли споры о том, прав или неправ был Юрген Лиги", - объяснила Сарапуу свое решение.
Она говорила больше о Лиги, чем о Хельме, и признала, что обсудила с председателем Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии Мартом Хельме оскорбительные высказывания в адрес своей семьи.