Керсти Сарапуу не будет пока подавать в суд на Лиги и Хельме

Керсти Сарапуу по-прежнему считает, что заявления коллег по парламенту Юргена Лиги и Мартина Хельме не соответствуют допустимому в парламентских дебатах, и что Лиги и Хельме необоснованно выступили с нападками на семью Сарапуу, сказала Керсти Сарапуу в интервью "Актуальной камере" на эстонском языке.

Претензии Керсти Сарапуу к Лиги и Хельме состоят в том, что перед голосованием по вотуму недоверия Кадри Симсон они обвинили Арво Сарапуу в коррупции. После этого Керсти Сарапуу 18 января пообещала подать на Лиги и Хельме в суд.

"Причина, по которой мы отложили обращение в суд, в том, что мы не хотим, чтобы в год, когда Эстонская Республика отмечает свой 100-летний юбилей, и до тех пор, пока не будут проведены новые выборы в Рийгикогу, шли споры о том, прав или неправ был Юрген Лиги", - объяснила Сарапуу свое решение.