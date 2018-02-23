Таави Аас: Эстония выжила благодаря единству

Аас сказал, что мировое прошлое полно маленьких Давидов, которые не победили гигантов Голиафов, но Эстония победила. «Завтрашний юбилей Эстонской Республики — это праздник выживших. Эстонское государство выжило, хотя были времена, когда его считали исчезнувшим. Эстонская Республика пережила государства, которые называли себя союзом нерушимых республик свободных, но не продержавшихся и 70 лет, или тысячелетним рейхом, простоявшим 13 лет», - сказал Аас.

По словам Ааса, Эстония не так интригует историков и документалистов, как империи прошлого, но лучше быть крепким и развивающимся государством для своего народа, чем экспонатом анатомического театра прошлого.

Аас напомнил, что эстонское государство родилось в те времена, когда многие мыслители были убеждены, что большие народы продолжают расти, а малые обречены на полное исчезновение.

«Да, за продолжение этой нации многие пожертвовали жизнью, но их мечта передать Эстонское государство своим близким сбылась. Завтрашний день сохранит радостное чувство, что существует такой прекрасный край, как Эстония, и ее народ со своим своеобразным языком. И получилось это далеко не само собой», - сказал Аас.

«Что сохранило нас? Пожалуй, то, что мы всегда с уважением относились к противоположным мнениям и все же приходили к единству. Нам хватало критического мышления, чтобы при необходимости изменить курс и в то же время не завязнуть в критике», - сказал он.

«Единство привело к победе в Освободительной войне и выстроило в единую Балтийскую цепочку. И благодаря единству мы стали государством, объединенным с Европой и Западом. В отношении как политическом, так и военном», - сказал Аас.

По словам Ааса, Эстония — не только для эстонцев и говорящих по-эстонски, но для всех, кто хотят участвовать в ее строительстве. Он подчеркнул, что было бы неплохо помнить об этом и в те дни, когда мы не празднуем юбилеи.