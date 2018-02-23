Власти США намерены открыть посольство в Иерусалиме в мае

Анонсированная дата свидетельствует об изменении планов американских властей и намерении ускорить процесс переноса посольства из Тель-Авива - в конце января вице-президент США Майкл Пенс, выступая в кнессете, сообщил, что Соединенные Штаты перенесут посольство в Иерусалим до конца 2019 года.

На решение американских властей открыть новое посольство в Иерусалиме в мае отреагировал министр разведки Исраэль Кац. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил Президента США Дональда Трампа за это решение, назвав его прекрасным подарком к Дню независимости.

Напомним, о признании Иерусалима столицей Израиля и плане перенести в город посольство США из Тель-Авива Трамп объявил в начале декабря прошлого года. После этого в регионе произошли вспышки насилия, участились запуски ракет, а "Хамас" объявил "день гнева", призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.