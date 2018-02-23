В Кохтла-Ярве на центральной площади появился каток
23 февраля 2018 г., 19:11
Центральная площадь Кохтла-Ярве превратилась в оживленный каток. Впервые здесь залили лед, который тут же привлек не только детвору, но и взрослых, сообщает Rus.err.ee.
Любители покататься на коньках потянулись еще до того, как успел замерзнуть лед, передает "Актуальная камера".
Жители города считают, что место выбрано удачно. Даже вечером центральная площадь города хорошо освещена, что позволяет с пользой проводить свободное время на свежем воздухе.
Городские власти подумывают о том, чтобы в будущем расширить границы катка.