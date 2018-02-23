Выпущенные к столетию Эстонской республики сувенирные монеты распроданы

По словам заведующего отделом наличности центробанка Райта Роосве, желающих стать обладателями раритетных монет оказалось больше, чем их было выпущено.

«Мы и в самом деле не могли предвидеть такого ажиотажа. По всей видимости, такой высокий интерес был подогрет исключительно ярким национальным праздником, юбилеем Эстонской республики», - отметил Роосве.

В четверг в продажу поступили золотые и серебряные памятные монеты, посвященные столетнему юбилею Эстонской Республики, сообщил портал, отметив, что желающим приобрести ценные сувениры пришлось померзнуть. Многие пришли еще задолго до открытия, а очередь из почти полутысячи желающих купить монеты растянулась на десятки метров.

На золотой монете изображены национальный цветок василек и старейшие эстонские геометрические орнаменты, которые символизируют абсолютное счастье, развитие и гармонию.

Такой сувенир обойдется в 300 евро. На серебряной монете изображен силуэт Земли в сине-черно-белом цвете и стоит она 40 евро.

Золотые монеты были выпущены тиражом в 3000 и серебряные — 7000 монет.