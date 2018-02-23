Трамп назвал Керри и Обаму худшими переговорщиками

"Ты даешь стране $150 млрд, которая тебя не уважала никогда. Они кричат: "Смерть Америке!" Керри самый ужасный переговорщик, которого я когда-либо видел. И Обама, конечно же", - заявил Трамп в ходе Конференции консервативных политических действий.

Он добавил, что "мы отказались сертифицировать это ужасное одностороннее ядерное соглашение, это было чудовищное соглашение".

"Когда люди относятся к нам плохо, мы относимся к ним гораздо хуже", - подчеркнул Трамп.

В середине января президент США предупредил, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа. В ЕС пообещали дать оценку заявлению Трампа и его последствиям.