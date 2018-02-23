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Путина попросили поддержать резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии

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ФОТО: POOL New/REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон написали Владимиру Путину письмо, попросив российского президента поддержать резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии, сообщает Newsru.com со ссылкой на Reuters.

Источники агентства в дипломатических кругах также сообщили, что Меркель и Макрон собираются позвонить российскому президенту 23 февраля по итогам голосования в Совбезе ООН. По данным Reuters, лидеры Германии и Франции ведут переговоры с Путиным, чтобы убедиться, что Россия не заблокирует принятие резолюции Совбеза.

23 февраля в ЕС призвали к немедленному прекращению огня в Восточной Гуте, а также потребовали пропустить в район, где гибнут мирные жители, грузовики с гуманитарной помощью.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут соблюдать перимирие. По словам Лаврова, в Совбезе ООН сейчас "пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней". При этом он отметил, что "нет ответа на вопрос: где гарантия, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска".

Ранее власти США обвинили Россию и правительственные силы Сирии в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как отметили в Вашингтоне, постоянная осада региона приводит к голоду местного населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи. В американской администрации призвали Россию и ее партнеров "выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии".

22 февраля координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Панос Моумцис заявил, что Совет Безопасности ООН должен осознать необходимость введения режима прекращения огня в Восточной Гуте, отметив, что за последние дни там было убито по меньшей мере 370 человек.

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