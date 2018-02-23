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  • Новый сайт полиции стал быстрее и проще для выхода с мобильного телефона

Новый сайт полиции стал быстрее и проще для выхода с мобильного телефона

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ФОТО: EEVA KAUN/POSTIMEES

Департамент полиции и погранохраны открыл в пятницу обновленный официальный сайт, который стал удобнее для смарт-устройств и устойчивее к потенциальным атакам.

С пятницы на сайте полиции www.politsei.ee действует новый дизайн, на новую платформу перенесен контент, который чаще всего просматривают посетители: информация о соискании удостоверений личности, разрешениях на ношение оружия и госпошлины, сообщил департамент. Создание платформы и решений началось в 2016 году и обошлось примерно в 90 000 евро.

На новом сайте можно с легкостью найти информацию о бюро обслуживания и отделениях и контактные данные.

На первом этапе на новой платформе доступны те рубрики сайта, которыми чаще всего пользуются посетители.

Все необновленные страницы также доступны для посетителей, их перенесут на новую платформу и снабдят новым дизайном на следующем этапе. По-прежнему работают все доступные посредством сайта электронные услуги.

«Старый сайт департамента полиции и погранохраны не учитывает потребности мобильного телефона или планшета, но сейчас очень многие посещают сайт полиции с помощью смарт-устройства. Поэтому мы решили при первой возможности перейти на адаптирующийся к размеру экрана сайт и постепенно обновить его содержание», - сказал редактор сайта Вальтер-Кристьян Оберг.

Разработчик нового сайта полиции — центр ИТ и разработки МВД (SMIT) с партнерами UpTime и Trinidad Wiseman.

«Новый сайт быстрый, дружелюбный к смарт-устройствам, надежный в работе и безопасный. Поскольку данные, которые выводятся для посетителей, предварительно запрошены и обработаны, поэтому не отправляются запросы в базу данных, новый сайт устойчивее к потенциальным атакам», - сказал Вяйно Киуру из SMIT.

Нынешний сайт департамента используется с 2010 года. В среднем его посещает 65 000 человек в месяц.

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