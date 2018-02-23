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Поверенный Нидерландов вызван в МИД Турции из-за резолюции по геноциду армян

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Парламент Нидерландов.

ФОТО: Deutsche Welle

Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре Эрик Вестстрате вызван в МИД Турции из-за принятой парламентом королевства резолюции, которая признает геноцид армян в Османской империи с 1915 по 1917 годы, сообщает dw.com.

Из 150 депутатов, участвовавших в заседании Генеральных штатов 22 февраля, лишь три высказались против принятия документа.

Анкара не считает, что резолюция имеет юридическую силу, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик. Он обратил внимание на то, что парламентарии вынесли соответствующее постановление, не получив достаточной поддержки от правительства королевства. Ранее оно сообщило, что не признает геноцид армян, но отправит своего официального представителя в Ереван на памятную церемонию 24 апреля, когда будет отмечаться очередная годовщина трагедии армянского народа.

Вслед за бундестагом

В 2016 году резолюцию, признавшую геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах, принял германский бундестаг. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.

В ходе массовых убийств и депортаций в 1915-16 годах погибли до 1,5 млн армян. Турецкие власти категорически отказываются признать случившееся геноцидом.

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