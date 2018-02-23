Поверенный Нидерландов вызван в МИД Турции из-за резолюции по геноциду армян

Анкара не считает, что резолюция имеет юридическую силу, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик. Он обратил внимание на то, что парламентарии вынесли соответствующее постановление, не получив достаточной поддержки от правительства королевства. Ранее оно сообщило, что не признает геноцид армян, но отправит своего официального представителя в Ереван на памятную церемонию 24 апреля, когда будет отмечаться очередная годовщина трагедии армянского народа.