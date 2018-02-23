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Суперкубок Эстонии по футболу выиграла "Левадия"

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Футбол. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

пятницу, 23 февраля, в Эстонии матчем за суперкубок страны стартовал футбольный сезон. Почетный трофей завоевала "Левадия", обыгравшая по пенальти "Флору".

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что основное время завершилось вничью (2:2), а овертайм, согласно регламенту суперкубка, не был предусмотрен, поэтому судьбу встречи решила серия пенальти.

В первом тайме голов забито не было, а вторую половину лучше начала "Флора". На 52-й минуте Франк Лийвак релизовал пенальти, а на 66-й минуте Мартин Миллер удвоил преимущество.

Однако в концовке усилиями Никиты Андреева и Кирилла Нестерова "Левадия" сравняла счет.

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