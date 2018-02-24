Галерея, видео: торжественное поднятие флага на башне "Длинный Германн"

С речью на церемонии выступили спикер Рийгикогу Эйки Нестор и абитуриент Таллиннской реальной школы Матиас Кюбар. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочел студент четвертого курса школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Прийт Пылдма.

В церемонии поднятия флага приняли участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, экс-президенты Тоомас Хендрик Ильвес и Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.

В Губернаторском саду выстроился почетный караул из членов Кайтселийта, организации Найскодукайтсе, молодежных организаций Нооред коткад, Кодутютред скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

В исполнении мужских хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра полиции и пограничной охраны звучат песни «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа), «Jää vabaks, Eesti meri» (Виктор Константин Оксфорд), «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Kodumaa» (Раймонд Кулль).