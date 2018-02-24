Эстония не забудет тех, кто сто лет назад учредил Эстонскую республику — и тех, кто отправился на Освободительную войну, чтобы защитить молодое государство, сказал в своем выступлении в субботу на праздничной церемонии в центре Таллинна премьер-министр Юри Ратас.

«Тысячи человек погибли, еще больше получили ранения. Все эти жертвы были принесены за всех нас, а также во имя сегодняшнего дня. Мы исполнены почтения и благодарности им, мы расскажем последующим поколениям о наших предках, чей героизм увековечил наше государство», - сказал Ратас во время выступления у монумента участникам Освободительной войны.

По словам Ратаса, важно с чувством благодарности вспоминать все те поколения и всех тех отважных людей, которые отдали все для того, чтобы мечты эстонского народа исполнились.

«В мыслях мы склоняем перед ними головы и вспоминаем тех, без усилий и борьбы которых у нас сегодня не было бы нашего общего праздника», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Ратаса, безопасность Эстонии сегодня обеспечена, этому способствуют целеустремленность и каждодневные усилия самой страны, а также ее друзей и союзников.

«Мы не забудем их важный вклад в годы Освободительной войны, мы высоко ценим присутствие наших союзников в современной Эстонии. Наряду с нашими собственными воле к обороне и обороноспособностью, нашу уверенность в следующем столетии обеспечивают членство Эстонии в НАТО и Европейском Союзе», - добавил Ратас.

Церемонией поднятия государственного флага на башне Длинный Германн в Таллинне в момент восхода солнца в Эстонии в субботу, 24 февраля, начались торжественные мероприятия в честь столетнего юбилея Эстонской республики. Подобные церемонии состоялись и в ряде других населенных пунктов Эстонии.

В течение дня в стране пройдут возложения венков и цветов к памятникам борцов за государственную независимость, состоятся торжественные богослужения. В Таллинне в 11 часов пройдет парад Сил обороны совместно с военнослужащими дислоцированной в стране боевой группы НАТО, вечером президент Керсти Кальюлайд устроит прием в Эстонском национальном музее в Тарту.