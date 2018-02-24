Террорист-смертник устроил взрыв в центре Кабула

"Теракт произошел примерно в 8:30 по местному времени в районе Шаш-Дарак в зоне ответственности девятого полицейского участка. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали", - сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш. По данным полиции, террорист-смертник подорвал себя вблизи здания одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак.

Сообщается, что район оцеплен силовыми структурами, не разрешают проезжать даже машинам "скорой помощи".