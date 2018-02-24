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Террорист-смертник устроил взрыв в центре Кабула

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Кабул. Иллюстративное фото.

ФОТО: MOHAMMAD ISMAIL/REUTERS

Мощный взрыв потряс в субботу утром центр афганской столицы Кабула, сообщает Interfax.ru.

"Теракт произошел примерно в 8:30 по местному времени в районе Шаш-Дарак в зоне ответственности девятого полицейского участка. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали", - сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш. По данным полиции, террорист-смертник подорвал себя вблизи здания одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак.

Сообщается, что район оцеплен силовыми структурами, не разрешают проезжать даже машинам "скорой помощи".

Район Шаш-Дарак в Кабуле является особо охраняемой территорией и входит в так называемую "зеленую зону", где находятся административные и дипломатические представительства. По данным местных СМИ, в этом районе также находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане, министерство обороны Афганистана и афганская резиденция ЦРУ.

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