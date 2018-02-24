Но многообразие вариантов в развитых и зажиточных обществах всегда означало и то, что в семьях рождается меньше детей и они рождаются позже. Тем важнее, чтобы мы сами признавали своими всех тех, кто здесь вырастает. Ни один семилетка не должен почувствовать, что он не подходит для эстонской школы. Пусть он говорит по-эстонски с загадочным акцентом, путь у него будет другой цвет кожи или труднопроизносимое имя – всё это не должно иметь значения. Для чего говорить тем, кто сам хочет признать своими наш язык и обычаи, что они все-таки не могут быть своими? Это нечестно, неразумно и не способствует жизнеспособности нашего народа!

Эстонская школа одна из лучших в мире, и хорошее образование доступно для всех. Школа выравнивания – лучшее богатство, которое есть у Эстонии! Каждый из миллиона достоин настолько хорошего образования, насколько позволяют его способности – получаемое образование и появляющиеся в связи с этим возможности в жизни не должны зависеть от места проживания родителей или от их доходов. Да, нас рождается слишком мало. Но мое сердце спокойно, потому что у этих немногих есть возможность. Что, в свою очередь, не так уж и мало! Я благодарю всех учителей, непоколебимых патриотов школы выравнивания.

Следующее столетие предъявит образованию еще один, совершенно новый вызов – сохранение здравого смысла. Наши предки понимали, что они живут в реальном мире и должны своими руками создавать для человека подходящую для жизни среду, теплое помещение и огород, находить еду и одежду.

Понимание мира является важной составляющей человеческого бытия, от которой нельзя отказываться. Общество не может разделяться на немногих знающих и большое число потребителей, жизнь которых поддерживают машины и отношение которых к миру и обществу формируется в соответствии с тем, как их направляют алгоритмы.

Сохранение мыслящего человека, причем мыслящего именно по-эстонски, – вызов века для образования и науки Эстонии. Такой же вызов предъявляет история на следующее столетие для культуры Эстонии, всех живущих среди нас творцов.

Культура защищает думающего человека так же, как образование и наука. Если повседневная жизнь больше не требует помнить, думать или уметь, то всё это можно применить в искусстве – чтобы испытать радость, активизировать и сохранить способность мыслить. В качестве создателя или наблюдателя. Благодарю творцов, и за эту сферу я спокойна. Эстонская культура интересна и жива: будь то живопись, слово, музыка или скульптура.