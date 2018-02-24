«От всего сердца поздравляю с днем рождения нашей Отчизны. Этот день объединяет нас в радости и горе, в работе и борьбе. Разрешите от имени народа заверить: Эстония благодарна, что вместе с нами самый важный день нашего государства отмечают наши соседи; все Северные страны во главе с Финляндией; страны Европейского Союза и Атлантического Союза, наши политические партнеры».
Так начал свою речь по случаю 80-й годовщины образования Эстонской Республики президент Леннарт Мери. И я очень рада отметить, что все сказанное по-прежнему актуально, с той только разницей, что теперь мы уже занимаем в этом ряду совершенно равное место.
Мы сами, конечно, не всегда верим в свое равенство. Хотя только что успешно председательствовали в Европейском Союзе. И пусть нам иногда кажется, что мы тратим на презентацию э-государства больше сил, чем на его развитие, партнеры все еще ставят нас в пример.
В этом, кстати, нет ничего нового. Лорд Веджвуд, директор банка Англии, в 1943 году сказал: «Эстония продемонстрировала пример наилучшего управления малым государством в Северной Европе». Об этом в дни 30-й годовщины нашего государства вспоминал Аугуст Рей, премьер-министр с полномочиями президента в теневом правительстве.
Рей рассказывал, с каким изумлением внешний мир наблюдал за успехами Эстонии и как мало эстонцев тогда могли оценить это. Его слова часто повторяли правителям Эстонии: «Среди вас есть даже те, кто постоянно ноет, что всё плохо и становится еще хуже. Но на самом деле вряд ли найдется в мире другой народ, который когда-либо добивался таких замечательных успехов за столь короткое время».
Да, некоторые обстоятельства неизменны. Об этом следует сказать в день 100-летия этого государства. Остальной мир и не может понять, что нет одного без другого.
Требовательная неудовлетворенность и в то же время вера в то, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, если мы будем усердно трудиться. Как и тогда, сейчас это является ключом, который откроет дверь в наше светлое будущее и поможет объяснить быстрое развитие за последние четверть века, когда мы снова получили возможность сами принимать решения на своей земле. Итак, останемся требовательными, но не дадим этой требовательности затмить радость от успехов нашего государства!
Будем радоваться тому, что успешны – из 192 стран мира только пятая часть богаче нас. Но Эстонии нужно больше. Малое государство нуждается в больших мыслях и целях, у таких как мы нет времени просто плыть по течению истории.
Цель эстонского государства должна быть вне времени, как и есть в действительности. Эта цель ясно записана в нашей Конституции – эстонское государство создано для защиты внутреннего и внешнего мира, а также для сохранения эстонской нации, языка и культуры во все времена. Для достижения этих целей эстонское государство основано на свободе, праве и справедливости.
Следовательно, цель Эстонии – всегда являться достойным государством. Прежде всего, в глазах нас самих, затем – партнеров, союзников и соседей. Эту цель следует достигать в хорошие, но еще важнее, в сложные времена, которые предстоят нам, без сомнения, и в течение следующего столетия.
Но что означает достойное государство? Что влияет на достоинство государства? Что всегда делает такое государство? Чего оно никогда не делает? И что вообще означает – государство делает? Наверное, то, что делаем все мы – Эстония как раз и является совокупностью наших общих действий. Как сказал в 1928 году государственный староста Яан Тыниссон: «Государство – это мы сами. Если мы чего-то требуем от государства, значит, мы требуем от самих себя».
В сотрудничестве общин, самоуправлений и государства, в сочетании волонтерской деятельности и государственной службы, и, разумеется, предпринимая и рискуя, мы работаем у себя дома, в Эстонии в духе слов Яана Тыниссона, чтобы постепенно развивать наше государство. И все 1,3 миллиона одинаково, а не так что один важнее другого. Не так, что один важнее другого.
Иначе мы не можем. Погибшие в борьбе за Эстонию в Освободительной войне и в международных миссиях – все они заслуживают того, чтобы мы, живые, прилагали больше усилий. Раненым военнослужащим, которые сегодня находятся среди нас, мы можем выразить свою благодарность. В память о других мы должны идти вперед.
И сегодня здесь, в Музее эстонского народа, я думаю о тех, кто защищает Эстонию вдали от дома. Думаю и о тех, кто в эту зимнюю ночь находится на службе, оберегая нашу безопасность.
Если еще обобщить, по дороге домой после рабочего дня я постоянно с благодарностью думаю обо всех жителях Эстонии, из действий которых и складывается наша сегодняшняя Эстония. В Эстонии всегда было так: Эстония наших людей – это то, что рождается в нашем сотрудничестве, в семье и обществе. Эту Эстонию не описывает шумный спор, ее характеризует спокойный ход событий – от родителей к детям и дальше, к внукам. Каждое поколение получает от родителей Эстонию, сохраненную наилучшим образом, в соответствии со временем и имевшимися возможностями. Точно так же каждое поколение старается оставить после себя всё в таком же порядке.
Счастливы те поколения, которые получают поддержку от своего государства. Но и другие не опускают рук – общины Эстонии во все времена тесно и плодотворно сотрудничали. Вместе с властью или власти вопреки. В Эстонии или вдали от нее. Следующее поколение должно получить наилучшую Эстонию, возможную на данный момент.
Отсюда следующая черта нашей сущности – эстонец справится. Но вместе с властью или власти вопреки – зависит уже от выбора правителей. Бесшовное общество рождается из мудрости вождей.
У нас самое сильное государство за все времена – такое, которое способно реально влиять на жизнь людей. Для чего мы используем этот сильный аппарат? Для помощи и поддержки. Или для принуждения, предписаний и наставлений?
Мы отмечаем 100-ю годовщину образования национального государства. Мы любим свое государство и гордимся тем, что мы эстонцы.
Как мы пользуемся своими национальными чувствами? Как источником радости? Или источником ненависти?
Пользуемся ли мы своим национальным чувством как звеном или лентой, объединяющей нас по всему миру? Быть эстонцем – это обязанность, которую мы выполняем, потому что родились частицей этого маленького народа, или же это замечательное чувство, которое ведет нас по жизни и поддерживает в нас силы?
Достоинство государства не вырастает из того, что мы настойчиво, даже повелительно призываем всех посвятить свои жизни Эстонии и подарить ей как можно больше детей. И не из того, что мы уговариваем отказаться от самореализации на международном уровне.
Мы, без сомнения, способны защищать и развивать свой язык и культуру без запретов и приказов, живя свободными людьми в свободном мире. Нам по-прежнему необходима требовательная политика в сфере гражданства и интерактивная работа в общинах, а также верность принципу открытой нации, как его сформулировал Константин Пятс в своей речи в роли государственного старосты в Рийгикогу в марте 1922 года:
«Здесь было сказано, что у нас тихо и незаметно пробивается такой национальный шовинизм, узкий национализм, как в царской России, от которого мы сами много страдали, являясь национальным меньшинством в России. Должен заметить, что лично меня ничто другое на раздражает так сильно, как такое узкое понимание народа и узколобая национальная нетерпимость».
Эстонцы уходят в большой мир и возвращаются обратно. Граждане Европейского Союза могут свободно выбирать местом жительства Эстонию, но к нам приезжают жить и из других мест. Миллионы людей в Европе живут в государстве, где языковая среда отличается от языка, на котором разговаривают у них дома. Они доверяют своих детей детским садам, считая естественным то, что достигший школьного возраста ребенок знаком с языком и традициями страны, в которой он живет. Он способен учиться в школе и идти дальше по жизни наравне с теми, у кого родной язык не отличается от языка в школе.
То же самое мы должны предложить всем, кто хочет жить в Эстонии и обучать здесь своих детей. Они должны доверять эстонскому государству в том, что мы предоставим их детям то, что и каждое второе демократическое государство в Европе – способность существования в среде языка, культуры и традиций нашего государства. Так число говорящих на эстонском языке будет расти и в ситуации, когда число рождающихся в эстонских семьях детей не будет на нужном уровне.
Мы должны поддерживать каждую семью настолько, чтобы желанные дети не оставались нерожденными. Я говорю больше, чем о денежном пособии, – о том, чтобы каждая семья чувствовала искреннюю поддержку всего общества. Чтобы ни один возвращающийся из отпуска по уходу за ребенком отец никогда не услышал: «Больше не стоит тебе этого делать». Чтобы потеря женщиной карьеры за время ухода за ребенком не стала неизбежным и естественным отношением преобладающей части общества.
Но многообразие вариантов в развитых и зажиточных обществах всегда означало и то, что в семьях рождается меньше детей и они рождаются позже. Тем важнее, чтобы мы сами признавали своими всех тех, кто здесь вырастает. Ни один семилетка не должен почувствовать, что он не подходит для эстонской школы. Пусть он говорит по-эстонски с загадочным акцентом, путь у него будет другой цвет кожи или труднопроизносимое имя – всё это не должно иметь значения. Для чего говорить тем, кто сам хочет признать своими наш язык и обычаи, что они все-таки не могут быть своими? Это нечестно, неразумно и не способствует жизнеспособности нашего народа!
Эстонская школа одна из лучших в мире, и хорошее образование доступно для всех. Школа выравнивания – лучшее богатство, которое есть у Эстонии! Каждый из миллиона достоин настолько хорошего образования, насколько позволяют его способности – получаемое образование и появляющиеся в связи с этим возможности в жизни не должны зависеть от места проживания родителей или от их доходов. Да, нас рождается слишком мало. Но мое сердце спокойно, потому что у этих немногих есть возможность. Что, в свою очередь, не так уж и мало! Я благодарю всех учителей, непоколебимых патриотов школы выравнивания.
Следующее столетие предъявит образованию еще один, совершенно новый вызов – сохранение здравого смысла. Наши предки понимали, что они живут в реальном мире и должны своими руками создавать для человека подходящую для жизни среду, теплое помещение и огород, находить еду и одежду.
Понимание мира является важной составляющей человеческого бытия, от которой нельзя отказываться. Общество не может разделяться на немногих знающих и большое число потребителей, жизнь которых поддерживают машины и отношение которых к миру и обществу формируется в соответствии с тем, как их направляют алгоритмы.
Сохранение мыслящего человека, причем мыслящего именно по-эстонски, – вызов века для образования и науки Эстонии. Такой же вызов предъявляет история на следующее столетие для культуры Эстонии, всех живущих среди нас творцов.
Культура защищает думающего человека так же, как образование и наука. Если повседневная жизнь больше не требует помнить, думать или уметь, то всё это можно применить в искусстве – чтобы испытать радость, активизировать и сохранить способность мыслить. В качестве создателя или наблюдателя. Благодарю творцов, и за эту сферу я спокойна. Эстонская культура интересна и жива: будь то живопись, слово, музыка или скульптура.
И благодарю ученых Эстонии! Вы, как и наши деятели культуры, давно стали больше, чем это может обеспечить Эстония. Благодаря международному сотрудничеству всё это стало возможным, потому что умные деньги любят яркие умы! Но все же прошу, рассказывайте нам о своих достижениях и на нашем родном языке. В маленьком языковом пространстве каждый специалист является и автором профессионального словаря в своей сфере деятельности. Никто другой этого сделать не сможет.
Конституция Эстонии защищает эстонский язык и культуру. Уклад жизни следующего столетия, насколько мы сегодня понимаем, кажется, будет требовать обратного – язык, образование и культура должны в следующем веке защищать народ Эстонии, чтобы мы остались думающим и культурным народом.
Большие народы могут позволить себе положение, когда вместе с государством думает лишь небольшая часть общества. Это может нанести серьезный общественный урон, если касающиеся государства решения принимаются на основании недостоверной информации или в условиях нехватки информации, но они не уничтожат крупное государство. У малого народа все иначе. Думать должны все.
У нас, как и у других народов Северной Европы, лучше всего сохранилась природная среда и ощущение природы. Для чего мы используем свое природное богатство? Обменяем на деньги, как делалось в индустриальном обществе 20-го века, или сохраним для внуков? Оставим им в таком виде, будто нас здесь и не было, или, скорее, хотим, чтобы в природной среде и через 100 лет было видно, как мы принимали эти хорошие решения? А может, просто будем надеяться на то, что следы наших не очень хороших решений не будут слишком заметны?
Президент Рюйтель в день 85-й годовщины образования Эстонской Республики вспоминал: «Эстонцы в 1920-е годы впервые смогли стать хозяевами не только своего государства, но и своей земли. С тех времен наследуется наш культурный ландшафт, который и сегодня символизирует красоту Эстонии». Сегодня, в день 100-летней годовщины, уместно спросить, какой ландшафт мы оставим нашим внукам? Какие природные богатства? Благодарю тех, кто говорит об этом – ясности нет, но без обсуждения она и не наступит.
Единственное по-настоящему возобновляемое природное богатство находится у нас в голове. Чем больше мы будем экспортировать плоды своей мыслительной деятельности, тем сильнее будет расти наша экономика, не причиняя при этом ущерба среде проживания. Так неразрывно оказываются связанными наше образование, культура и жизненная среда. Связанными через экономику. Благодарю эстонских предпринимателей за то, что они понимают эту связь и всё лучше ее используют! Умный эстонец достоин умной работы, и вы всё больше такой работы нам предлагаете!
Наше медиа-пространство является одним из самых свободных в мире. Для чего мы его используем – для аргументированного обмена мнениями или чтобы поливать грязью? Направляем на возникновение верований или на стимулирование свободного мышления? Добираемся в своих спорах до самых глубин или отказываемся привлечь всех, потому что все вроде как бы и не свои? Даем некоторым своим почувствовать себя чужими, потому что какое-то другое государство внушает им это?
Останемся ли мы верны себе и будем доверять свободным медиа? Доверим ли мы своим людям свободно мыслить или будем направлять их, чтобы они думали «правильные» мысли? Благодарю тех эстонских журналистов, которые отстаивают свободу слова, а также всех остальных, независимо от профессии, кто умеет пользоваться словом ответственно!
Достоинство государства проистекает из того, что оно, государство, может обращаться с каждым своим гражданином и жителем, уважая его человеческое достоинство. На достоинство государства влияет, как защищают жертв ненадлежащего обращения.
В Эстонии в прошлом году увеличилось количество зарегистрированных случаев домашнего насилия. Это говорит о том, что мы разрушили стену молчания. Если жертва может свободно говорить, то государство способно предложить помощь, сохранить достоинство человека и поддержать достоинство государства.
Никто не должен молчать, чтобы другие не чувствовали неловкости. Это правильно. Благодарю полицейских, социальных работников, приюты для женщин, прокуратуру, добровольцев и всех тех, кто обращает внимание на проблему! Нам еще многое предстоит сделать, но мы победим!
Разрушительное воздействие на достоинство государства оказывает ситуация, когда местное самоуправление, которое по нашим законам как раз и обязано замечать ближнего, не берет на себя ответственности за людей в трудные моменты жизни, не помогает отстаивать человеческое достоинство, собирая в лучшие времена с этих людей налоги.
Разрушительно на достоинство государства влияет и то, что волость доставляет в почтовые ящики изданную за деньги налогоплательщиков газету, но оставляет людей один на один с бедами или просто без необходимой поддержи и помощи на закате жизни, потому что на это не хватает денег.
Но почему-то всегда хватает на промывание мозгов, на создание у людей впечатления о нынешних королях местной жизни как о незаменимой силе – столичный гротеск очень бросается в глаза, однако то же самое повторяется в меньших формах и в других местах.
Но я благодарю всех муниципальных деятелей, которые выполняют свою работу от всего сердца, думая о потребностях и мечтах своих людей, тратя средства, прежде всего, на то, на что больше всего необходимо!
Не надо быть в пятерке самых богатых государств или даже в пятерке самых богатых самоуправлений Эстонии, чтобы начать думать о достоинстве своих граждан. И малого бывает достаточно, если проявить заботу. Но наши общественные средства далеки от того, чтобы назвать их просто малыми. Они достаточны, чтобы Эстония была для своих людей достойным государством.
И через 100 лет у нас должно быть государство, которое признает наши личные свободы и поддерживает в серьезных бедах, с образованием на эстонском языке и высокой культурой, с чистой окружающей средой, свободное и достойное, которое не добивается поддержки своих граждан путем принуждения и пропаганды.
И через 100 лет мы не будем в мире одни, если будем продолжать двигаться курсом демократических ценностей и свобод. У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает.
Мы ждем от своих партнеров, чтобы они не меняли основанный на ценностях миропорядок на краткосрочные интересы. Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной.
Что было бы с Эстонией, если бы западные страны во время холодной войны попытались добиться разрядки напряженности путем отказа от наших прав? Теперь наша задача – напомнить западным союзникам об их важной роли в темное время нашей истории, чтобы обеспечить безопасное и спокойное развитие Эстонии, поддерживая надежду в других. Красивое завершение первого столетия обязывает.
В день 90-й годовщины образования Эстонской Республики президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал: «Когда нас заставляли меняться, мы знали, что наше место не там. Наше место совсем в другом ряду. Среди гигантов, как писала Бетти Альвер, на вершине каменного стола в каменной книге, где есть и глава «Эстония».
Сегодня, десять лет спустя, наше место и есть среди гигантов, наша ответственность и работа, свойственная для больших. Общее ценностное пространство, а не численность населения или богатство: вот что делает нас и наших единомышленников в Европе большими.
Наша ответственность – оставаться верными принципам. И в том случае, когда в данный момент кажется более выгодным, находясь на руках у сильного союзника, переступить через эти ценности. Как только мы сделаем это, гигант опять превратится в карлика, потому что в миропорядке без ценностей правит лишь голая сила. Благодарю всех наших политиков и дипломатов, которые понимают это и действуют соответствующим образом!
Народ Эстонии всегда достойный. Достоинство же государства в глазах своего народа зависит от решений его руководителей – приняты они с мыслями о лучшем будущем Эстонии или с учетом более мелкой, но более близкой для себя выгоды.
От простого, понятного и предсказуемо ведущего себя государства мы все еще далеки, возможно, за последний год стали еще дальше. Мы обещали простоту, ясность и нулевой уровень бюрократии, но предложили запутанность. Я говорю не только о налогах, но и о машине. Приложения для пользователей э-государства, которые созданы для граждан и являются лицом этого государства, обращенным к этим гражданам, зачастую непозволительно старомодны, нелогичны, медленны.
Сердце э-государства еще бьется ровно, но неуклюжесть пользователей говорит о том, что без уделения развитию э-государства серьезного внимания ядро э-государства однажды погаснет.
Благодарю народ Эстонии за то, что он по всей Эстонии доверил мне свои ожидания и вопросы, радости и проблемы. Сегодня ваши мысли переплелись с мыслями тех, кто руководил нами в разные времена.
Это хороший компас на следующее столетие. Народ Эстонии хочет двигаться вперед, насколько это возможно, по своему пути, думать свои свободные мысли и наслаждаться свободой, чистой природой. Свободно заниматься предпринимательством и быть экономически успешным. Делать всё это при поддержке простого и доступного правового поля, безопасно и защищенно.
Завтра начнется новое столетие. Компас в руке, эстонский язык живет, опираясь на построенный эстонской культурой и школой фундамент, силы черпаются из чистой природы Эстонии – можно смело отправляться в путь.
Надо работать дальше, чтобы новые поколения эстонцев получили от нас настолько достойное Эстонское государство, насколько позволят обстоятельства в сочетании с нашими собственными решениями.
Будем беречь Эстонию!