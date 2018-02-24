От бекона до электроприборов: что экспортировала Эстония за последние сто лет

Точной статистикой в Эстонии начали заниматься в 1920 годах. В первую половину прошлого века Эстония экспортировала много продуктов сельского хозяйства, а также фанеру и текстиль, передает Tarbija.
По данным Департамента статистики, за прошлый год из Эстонии было больше всего вывезено электроприборов, их доля в экспорте Эстонии составила в 2017 году 17%. На втором и третьем месте древесина и изделия из древесины (11%) и минеральная продукция (10%). На рост экспорта повлияли, в первую очередь, минеральная продукция (топливо), металлы и продукты из металлов (металлические отходы), а также древесины и изделия из древесины.
Эстонский экспорт в 1926 и 1917 году
Древесины и изделия из древесины: 1926 год - 15,8%, 2017 год - 18%.
Камни, почвы и их продукты: 1926 - 2,1%, 2017 - 8,3%.
Продукты питания, продукты животного происхождения: 1926 - 32,1%, 2017 - 1,6%.
Товары из металла: 1926 - 0,4%, 2017 - 7,4%.
Бумага, бумажные товары: 1926 - 12,4%, 2017 - 1,9%.
Пшеница: 1926 - 1,2%, 2017 - 3,7%.
Продукция текстильной промышленности: 1926 - 21,5%, 2017 - 2,9%.
Семена и растения: 1926 - 7%, 2017 - 0,1%.
Химические вещества, краски, аптечные товары: 1926 - 1,8%, 2017 - 5,5%.
Кожаные изделия: 1926 - 1,6%, 2017 - 0,2%.