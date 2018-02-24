От бекона до электроприборов: что экспортировала Эстония за последние сто лет

По данным Департамента статистики, за прошлый год из Эстонии было больше всего вывезено электроприборов, их доля в экспорте Эстонии составила в 2017 году 17%. На втором и третьем месте древесина и изделия из древесины (11%) и минеральная продукция (10%). На рост экспорта повлияли, в первую очередь, минеральная продукция (топливо), металлы и продукты из металлов (металлические отходы), а также древесины и изделия из древесины.