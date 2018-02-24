Галерея: жители Тарту отмечают столетие Эстонской республики

В 9:15 представители Союза обороны Эстонии, Найскодукайтсе и Общества эстонских студентов построились возле монумента "Калевипоэг". Первым выступил председатель Тартуского горсобрания Ауду Муст. Он сказал, что по случаю столетия Эстонской республики, его мысли обращены к тем женщинам и мужчинам, кто воевал в Освободительной войне и положил начало нашей родине.

"Именно они положили начало Эстонии. Мы помним их и продолжим начатое ими дело. Эта страна является подарком, который передан нам с той целью, чтобы мы в свою очередь передали его своим детям", - сказал Муст.

Следующим выступил каплан Тартуской дружины Кайтселийт Прийт Тамм. В своей речи он отметил, насколько важно иметь связь между поколениями, чтобы сохранить традиции. Ведь если дети не буду общаться со своими прародителями, они не узнают великую мудрость.

"Именно от своих папы и дедушек я впервые узнал, что у нас была своя удивительная страна, в которой было все: армия, кайтселийт, школы. Преданность, уважение и любовь к родине - именно эти ценности поддерживают все организации, собравшиеся сегодня возле монумента "Калевипоэг", - сказал Тамм.

Он так же пожелал всем единства как в стране, так в семье, и эстонском обществе.