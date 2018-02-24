Оргкомитет празднества столетнего юбилея Эстонской Республики призвал подарить окружающим объятия

Государственная канцелярия поддержала призыв известного хорового дирижера Хирво Сурва вечером юбилейного торжества по случаю столетия Эстонской Республики разделить радость с окружающими и обняться с ними.
«Наступил сотый день рождения Эстонской республики, настал наш общий праздник, - сообщил в переданном BNS пресс-релизе руководитель оргкомитета празднования юбилея Госканцелярии Яанус Рохумаа. — Эстонцы по-северному сдержанный народ, но по случаю такого знаменательного дня мы могли бы последовать призыву нашего любимого дирижера Хирво Сурва — по случаю 100-летия Эстонской республики сегодня, в 2018 году в 20 часов 18 минут подарим своим близким свою радость, обнявшись с ними».
В Эстонии в субботу по всей стране продолжились праздничные мероприятия по случаю столетнего юбилея Эстонской республики.
В 11 часов на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны и дислоцированных в Эстонии сил союзников. В полдень там же состоится выставка боевой техники.
В 20.18 по всей Эстонии пройдет акция "Обнимем окружающих".