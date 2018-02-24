суббота, 24 февраля 2018 г.
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Оргкомитет празднества столетнего юбилея Эстонской Республики призвал подарить окружающим объятия

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Празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Государственная канцелярия поддержала призыв известного хорового дирижера Хирво Сурва вечером юбилейного торжества по случаю столетия Эстонской Республики разделить радость с окружающими и обняться с ними.

«Наступил сотый день рождения Эстонской республики, настал наш общий праздник, - сообщил в переданном BNS пресс-релизе руководитель оргкомитета празднования юбилея Госканцелярии Яанус Рохумаа. — Эстонцы по-северному сдержанный народ, но по случаю такого знаменательного дня мы могли бы последовать призыву нашего любимого дирижера Хирво Сурва — по случаю 100-летия Эстонской республики сегодня, в 2018 году в 20 часов 18 минут подарим своим близким свою радость, обнявшись с ними».

В Эстонии в субботу по всей стране продолжились праздничные мероприятия по случаю столетнего юбилея Эстонской республики.

В 11 часов на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны и дислоцированных в Эстонии сил союзников. В полдень там же состоится выставка боевой техники.

В 20.18 по всей Эстонии пройдет акция "Обнимем окружающих".

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