Россия отклонила резолюцию ООН с критикой Ирана

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию с предложением ввести дополнительные санкции против Тегерана за нарушение эмбарго о поставке оружия повстанцам-хуситам, сражающимся в Йемене против войск президента Хади, сообщает dw.com.
Россия отклонила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором на Иран возлагается доля ответственности за ракетные обстрелы Саудовской Аравии со стороны повстанцев-хуситов в Йемене. Москва негативно высказалась по поводу этого документа, внесенного Великобританией и поддержанного Францией и США, в ходе консультаций в Нью-Йорке в пятницу, 23 февраля, сообщили дипломаты.
Переговоры, однако, было решено продолжить, чтобы в понедельник, 26 февраля, провести в Совбезе голосование о продлении эмбарго на поставку вооружений повстанцам-хуситам. В отвергнутом Россией проекте резолюции Иран осуждается за нарушение этого эмбарго, действующего с 2015 года. В документе также содержится требование ввести дополнительные санкции против Ирана за это нарушение.
Война в Йемене
В Йемене хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, сражаются против армии президента Абда Раббо Мансура Хади, опирающейся на поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. С ноября 2017 года хуситы неоднократно выпускали ракеты в направлении Саудовской Аравии. Правительство в Эр-Рияде обвинило Иран в поставках ракет хуситам.
Тегеран заявил, что он не оказывает военной поддержки повстанцам и не поставляет им оружие. Однако комиссия экспертов ООН в январе представила Совбезу всемирной организации доклад, в котором сообщается, что экспертиза обломков ракет, военного оборудования и беспилотников, найденных в Саудовской Аравии, позволила заключить, что эти вооружения - иранского производства, и Тегеран поставил их в Йемен в нарушение эмбарго ООН.