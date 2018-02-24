Жителей Эстонии в субботу приглашают пройти по тропе здоровья в честь юбилея Республики

«Сегодня жителей страны ждут более сотни троп здоровья, открытых к дню рождения Эстонской Республики, - сообщил в переданном для BNS пресс-релизе руководитель фонда «Тропы здоровья Эстонии» Ало Лыоке, - Не имеют значения ни возраст, ни способ передвижения, ни темп. Важно просто выйти на тропу здоровья, пройти по ней хотя бы один круг или два, испытав радость движения. А потом сложим пройденные всеми жителями Эстонии по тропам метры и километры и посмотрим, сколько витков вокруг Земли мы смогли сделать в день рождения нашей Республики».