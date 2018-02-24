Галерея: спорим, вы не угадаете, где находится эта квартира!

Оказалось, что квартира находится в сталинском доме в Москве и спроектирована российскими дизайнерами из фирмы m2project. Кирпичная стена, кухня из IKEA и белый цвет — здесь действительно много общего со скандинавскими интерьерами. Квартира делалась для музыканта, о чем свидетельствует гитара и разнообразные музыкальные предметы в качестве декора. Интересное и необычное для России жилье!