Галерея: спорим, вы не угадаете, где находится эта квартира!
24 февраля 2018 г., 18:30
Когда блогеры из Pufikhomes впервые увидели фотографии этой квартиры, они были уверены, что перед ними еще один типичный интерьер из Швеции. Но как они ошибались!
Оказалось, что квартира находится в сталинском доме в Москве и спроектирована российскими дизайнерами из фирмы m2project. Кирпичная стена, кухня из IKEA и белый цвет — здесь действительно много общего со скандинавскими интерьерами. Квартира делалась для музыканта, о чем свидетельствует гитара и разнообразные музыкальные предметы в качестве декора. Интересное и необычное для России жилье!
Посмотрите галерею.