воскресенье, 25 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Галерея: спорим, вы не угадаете, где находится эта квартира!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Когда блогеры из Pufikhomes впервые увидели фотографии этой квартиры, они были уверены, что перед ними еще один типичный интерьер из Швеции. Но как они ошибались!

Оказалось, что квартира находится в сталинском доме в Москве и спроектирована российскими дизайнерами из фирмы m2project. Кирпичная стена, кухня из IKEA и белый цвет — здесь действительно много общего со скандинавскими интерьерами. Квартира делалась для музыканта, о чем свидетельствует гитара и разнообразные музыкальные предметы в качестве декора. Интересное и необычное для России жилье!

Посмотрите галерею.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ