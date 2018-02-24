Картина дня: Эстония празднует сотый день рождения

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С днем рождения, Эстония!
24 февраля 1918 года в Таллинне был опубликован "Манифест всем народам Эстонии", которым провозглашалась независимая и демократическая Эстонская Республика. 24 февраля 2018 года нашей стране исполнилось 100 лет. Читать далее...
На площади Вабадузе прошел один из самых масштабных парадов в истории страны
В 11 часов в Таллинне начался парад Сил обороны в честь столетия Эстонской Республики. В параде участвует более тысячи солдат, задействовано около ста единиц военной техники, также в нем принимают участие военнослужащие дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО. Смотрите галерею!
Президентский прием в честь столетия ЭР
Смотрите, кто пришел на президентский прием в главное здание Эстонского национального музея в Тарту. Читать далее... Читайте речь президента на приеме по случаю годовщины образования Эстонской Республики. Читать далее... На президентском приеме три человека потеряли сознание. Читать далее... Елена Скульская: Эстония отмечает очевидность – свою свободу, которой лишены многие страны. Читать далее...
Необычные поздравления с юбилеем
Посольство Финляндии в Таллинне пошло на беспрецедентный шаг. Читать далее... Видео: прибывший в Таллинн паром поздравил Эстонию с днем рождения. Читать далее... Флаг Эстонии отправили в стратосферу. Читать далее... О других оригинальных подарках, сделанных Эстонии, можно прочитать в БЛОГЕ.
Тысячи водителей из Эстонии в знак протеста уехали в Латвию
Тысячи жителей Эстонии уехали сегодня в Латвию, чтобы выразить протест против акцизной политики государства. Читать далее...
В России погиб житель Таллинна
В пятницу в Ленинградской области при пожаре погиб проживающий в Таллинне 54-летний мужчина. Читать далее...
Успехи на Олимпиаде
В день столетия Эстонской Республике подарок всем жителям Эстонии преподнесла конькобежка Саския Алусалу, завоевавшая четвертое место в масс-старте. Читать далее...
Допинг на Олимпиаде: четыре спортсмена сдали положительные пробы
На зимней Олимпиаде в Пхенчхане были сданы четыре положительные допинг-пробы, кроме россиян Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой на допинге попались словенец и японец. Читать далее...
МОК аннулировал аккредитацию ERR на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию журналистов Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Читать далее...
Сильные морозы в Эстонии
На следующей неделе Эстония окажется в зоне пониженной температуры воздуха, столбик термометра будет даже опускаться до отметки -24 градуса. Читать далее...