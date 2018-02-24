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  • Случайный прохожий вызвал спасателей из-за опасных игр детей

Случайный прохожий вызвал спасателей из-за опасных игр детей

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ФОТО: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня около 15.00 спасатели получили вызов: на льду реки вблизи предприятия рыбной промышленности Japs были замечены дети, передает Pärnu Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, дети находились в опасном месте, поскольку рядом была открытая вода. Когда спасатели прибыли на место, дети сбежали.

По словам пресс-секретаря, точный возраст детей неизвестен, но по росту можно предположить, что речь идет о маленьких детях, которые еще не могут оценить уровень опасности.

Спасательный департамент обратился к родителям с просьбой еще раз объяснить детям, что даже если реку покрывает толстый лед, это не гарантирует абсолютную безопасность при выходе на него. Особенно если рядом есть участки свободные ото льда. 

Спасатели благодарят человека, который заметил детей на льду и сообщил об этом.

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