Случайный прохожий вызвал спасателей из-за опасных игр детей

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, дети находились в опасном месте, поскольку рядом была открытая вода. Когда спасатели прибыли на место, дети сбежали.

По словам пресс-секретаря, точный возраст детей неизвестен, но по росту можно предположить, что речь идет о маленьких детях, которые еще не могут оценить уровень опасности.

Спасательный департамент обратился к родителям с просьбой еще раз объяснить детям, что даже если реку покрывает толстый лед, это не гарантирует абсолютную безопасность при выходе на него. Особенно если рядом есть участки свободные ото льда.