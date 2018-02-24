воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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  • Елена Скульская: Эстония отмечает очевидность – свою свободу, которой лишены многие страны

Елена Скульская: Эстония отмечает очевидность – свою свободу, которой лишены многие страны

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Гостья президентского приема – писатель Елена Скульская – сказала в интервью порталу Rus.Postimees, что сегодня, 24 февраля, вся Эстония отмечает очевидность – свою свободу, которой лишены многие другие страны.

«Столетие Эстонии – это огромный праздник. То, что сегодня происходит по всей стране, когда люди фотографируются с флажками, а влюбленные пары гуляют, все это дает ощущение праздника, свободы и свободного дыхания. Ощущение свободы – безумно важная вещь, это, наверное, самое главное. Очень часто во многих странах свобода – это ворованный воздух, это какой-то тайник. В нашей стране, к счастью, это очевидность. Сегодня мы эту очевидность отмечаем, что, по-моему, прекрасное событие», - сказала Елена Скульская.

Писатель отметила, что Эстония ассоциируется у нее с двумя вещами – словом и музыкой.

«Прежде всего, наша страна ассоциируется у меня с литературой, потому что наш первый президент после обретения независимости, Леннарт Мери, был писателем. Это великая традиция, она существует в нескольких странах Европы, когда писатель становится главой государства. И наш Союз писателей, несмотря на то, что страна у нас и не такая большая, все время расширяется, это центр источника свободы, откуда все, можно сказать, начиналось. И вообще организация Союза писателей, которая выдвинула первого президента, она всегда была за свободу слова и она включает массу писателей, которых знают во всем мире», - подчеркнула Елена Скульская.

«И второе, с чем Эстония ассоциируется не только для меня, но и для всего мира – это музыка, потому что Арво Пярт неоднократно признавался лучшим композитором из всех живущих. Поэтому музыка и слово – это две вещи, с которыми, как мне кажется должна ассоциироваться у всех Эстония», - добавила она.

«Мне хочется пожелать, чтобы люди умели радоваться дню сегодняшнему, не оглядываться все время назад с болью и не смотреть с тревогой в будущее. Умение жить сегодняшним днем – это умение быть счастливым», - полагает Елена Скульская.

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