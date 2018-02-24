Не хватает воздуха? На президентском приеме три человека потеряли сознание Добавлены фото!
24 февраля 2018 г., 19:33
Сегодня в главном здании Эстонского национального музея в Тарту в 18.30 по случаю юбилейного Дня независимости Эстонии с речью выступила президент Керсти Кальюлайд. После речи президента начался концерт.
В этом году на праздничный прием прибыли около 1500 гостей. Если в предыдущие годы гостям предлагали сидеть, на этот раз всем пришлось стоять. Большое количество людей привело к нехватке воздуха, поэтому некоторые гости даже теряли сознание.
Õhtuleht сообщает, что во время президентской речи двум женщинам стало плохо, поэтому им понадобилась медицинская помощь, чуть позже, во время концерта, стало плохо еще одному человеку.