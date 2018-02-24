Миксер: Эстония нуждается в радостном отстаивании своих национальных интересов

«Сегодня нам как никогда нужно радостное отстаивание своих национальных интересов, позитивно настроенного национализма. Такого, который помогал нам испытывать гордость за то, чего нам удалось достигнуть за последние сто лет, за то, что делает нас Эстонией и эстонцами. Нам нужен радостный национализм, который не строит стены, отделяющие Эстонию от мира, а придает нам силы и уверенность в том, что Эстония останется Эстонией и эстонцы — эстонцами в свободном и открытом мире», - сказал Миксер.

«Наше независимое государство родилось сто лет назад благодаря тому, что плечом к плечу с нашими отважными воинами стояли наши союзники. Но когда мы остались в одиночестве на сквозящем ветру истории, в канун Второй мировой войны мы вновь оказались под чужеземной властью. Зато четверть века назад мы как никогда лучше не осознавали, отряхивая этот гнет со своих плеч, что для того, чтобы сохранить свое государство, нам нужны друзья и союзники. И сегодня они здесь, рядом с нами. И не только по большим праздникам, но каждый день, они защищают Эстонское государство и его независимость, наши общие ценности и международный порядок, построенный по нами установленным общим правилам», - подчеркнул Миксер.