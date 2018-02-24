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В Ленинградской области погиб житель Таллинна

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Свеча. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

В пятницу в Ленинградской области при пожаре погиб проживающий в Таллинне 54-летний мужчина.

Ранним утром 23 февраля в деревне Телжево загорелся дом. После тушения внутри было найдено сильно обгоревшее тело мужчины. С помощью родственников полицейским удалось выяснить, что погибший - 54-летний житель Таллинна. Он был гражданином России и периодически приезжал в Телжево, где ему принадлежала половина сгоревшего дома, сообщает портал 47news

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать состояние печи - она была в трещинах. Два года назад это чуть не привело к пожару, но тогда хозяин смог справиться с огнем самостоятельно. Версию поджога правоохранители рассматривают в последнюю очередь, поскольку в деревне мало жилых домов. К тому же, погибший ни с кем, по словам родственников, не конфликтовал, хотя был не прочь выпить.  

Портал отмечает, что по данным из открытых источников, в 1838 году в Телжево проживало 204 человека, а на 2010 год там числилось всего четверо жителей.

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