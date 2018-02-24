ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Захоронение, в котором насчитали около 40 каменных саркофагов, обнаружено в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира. Ему более 2000 лет.

ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

По словам министра, в некрополе найдены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе драгоценности и около тысячи погребальных статуэток.

ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет, передает РИА "Новости".

ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Аль-Аннани говорит, что вскоре это место станет еще одной достопримечательностью для туристов, миллионы которых ежегодно приезжают в Египет, чтобы осмотреть пирамиды и сокровища эпохи фараонов.