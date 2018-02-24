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Фото и видео: по центру Таллинна прошло факельное шествие

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Вечером в субботу, 24 февраля, по Старому городу Таллинна уже в пятый раз прошло факельное шествие.

В честь 100-летия Эстонской республики в этом году шествие состоялось под лозунгом "Сто лет позади. Тысяча - еще впереди", передает Rus.ERR.

Вся площадь Вабадузе была заполнена людьми с факелами.

Шествие прошло по Старому городу и частично - по Пярнускому шоссе, которое было из-за него специально перекрыто. Его участники пели патриотические и любимые всеми эстонцами песни.

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