Фото и видео: по центру Таллинна прошло факельное шествие
24 февраля 2018 г., 20:55
Вечером в субботу, 24 февраля, по Старому городу Таллинна уже в пятый раз прошло факельное шествие.
В честь 100-летия Эстонской республики в этом году шествие состоялось под лозунгом "Сто лет позади. Тысяча - еще впереди", передает Rus.ERR.
Вся площадь Вабадузе была заполнена людьми с факелами.
Шествие прошло по Старому городу и частично - по Пярнускому шоссе, которое было из-за него специально перекрыто. Его участники пели патриотические и любимые всеми эстонцами песни.