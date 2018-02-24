воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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Большая галерея: церемония рукопожатий на президентском приеме Дополняется!

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Сегодня на президентском приеме Керсти Кальюлайд присутствуют 1486  гостей, которых президентская чета лично приветствует во время церемонии рукопожатий. 

На президентском приеме были как бывшие, так и нынешние руководители государства, деятели культуры, науки и образования, общественные деятели, журналисты, представители силовых структур, спортсмены, борцы за свободу, церковные деятели и дипломаты. 

Смотрите большую галерею Postimees!

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