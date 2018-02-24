Большая галерея: церемония рукопожатий на президентском приеме Дополняется!
24 февраля 2018 г., 22:44
Сегодня на президентском приеме Керсти Кальюлайд присутствуют 1486 гостей, которых президентская чета лично приветствует во время церемонии рукопожатий.
На президентском приеме были как бывшие, так и нынешние руководители государства, деятели культуры, науки и образования, общественные деятели, журналисты, представители силовых структур, спортсмены, борцы за свободу, церковные деятели и дипломаты.
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