Дарья Саар: нам нужно бороться за свои права, деление на «мы» и «они» вредит Эстонии

«Также нам нужно бороться за свои права, - продолжила она. - То, что я сегодня вижу в Эстонии – это риторика относительно того, что есть мы и они. Но, как сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, эта риторика вредит Эстонии. Чем больше такого разделения, тем больше вреда для экономики и социальной жизни. И тем больше вреда простому населению. До тех пор, пока идет такое разделение, мы не можем двигаться дальше».