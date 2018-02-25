Дарья Саар: нам нужно бороться за свои права, деление на «мы» и «они» вредит Эстонии

«Сегодня я проснулась с мыслью, что Эстония – это наша страна, кто бы что ни говорил, кто бы как не считал. Мы ее хозяева, у нас есть право и обязанность заботиться о ней, потому что иначе нельзя требовать какой-то отдачи, когда сам не внес свой вклад», - сказала на президентском приеме порталу Rus.Postimees главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар.
«Также нам нужно бороться за свои права, - продолжила она. - То, что я сегодня вижу в Эстонии – это риторика относительно того, что есть мы и они. Но, как сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, эта риторика вредит Эстонии. Чем больше такого разделения, тем больше вреда для экономики и социальной жизни. И тем больше вреда простому населению. До тех пор, пока идет такое разделение, мы не можем двигаться дальше».
В речи президента Керсти Кальюлайд по случаю столетия ЭР прозвучала мысль, которую, по словам Дарьи Саар, следовало бы выделить особенно: «Она сказала о том, что в порыве защиты эстонского языка и культуры мы забываем о том, что это работает до какого-то момента. Получается, что люди для языка и культуры, а должно быть наоборот – язык и культура для людей».
Главный редактор ETV+ пожелала всем жителям Эстонии простого человеческого счастья – чтобы рядом были любимые люди, с которыми проще переносить все жизненные невзгоды и намного приятней делиться радостью.
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