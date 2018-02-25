воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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  • Андрус Ансип: с Эстонией произошло настоящее чудо, и теперь мы в клубе самых развитых!

Андрус Ансип: с Эстонией произошло настоящее чудо, и теперь мы в клубе самых развитых!

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«Я, конечно, горжусь, что Эстония развивается так быстро и в нужном направлении. То, что случилось с Эстонией, по-моему, было настоящим чудом», - сказал в интервью порталу Rus.Postimees вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

«После обретения независимости мы не знали, где в итоге окажемся. Теперь мы в клубе самых развитых государств не только в Европе, но и во всем мире. Когда мы говорим о наших экономических успехах или о демократии, то понимаем, что с Эстонией действительно случилось чудо», - пояснил он.

Как отметил Андрус Ансип, делать прогнозы относительно того, что будет со страной через 20 и 50 лет, довольно трудно, однако никаких потрясений не предвидится при соблюдении местными жителями одного условия. «Когда наш народ будет требовательным к тем, кто руководит государством, к тем, кого мы избирали, тогда мы можем быть уверенными, что государство развивается в нужном направлении. Когда мы потеряем эту требовательность, то можно начинать нервничать, потому что тогда наше будущее будет в опасности», - считает он.

«И в таких случаях, как сегодня, когда мы отмечаем столетие Эстонской Республики, мы должны быть требовательными к нашим руководителям, - продолжил экс-премьер. – Сейчас мы находимся в Эстонском национальном музее. В течение ста лет у нас не было столько средств, чтобы построить свой дом – наш Национальный музей. А теперь представьте, что в прошлом году мы подарили латышам больше средств, чем понадобилось на строительство этого музея. Если стоимость этого здания – 47 миллионов евро, то с акцизами мы потеряли 55 миллионов евро. Я не думаю, что мы настолько богаты, чтобы бросать деньги на ветер. Так что повторюсь – люди должны быть требовательны к своим руководителям».

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