Антс Лаанеотс: обороной я доволен, наши союзники – гарантия того, что войны не будет

Тем не менее, по словам Антса Лаанеотса, не все так гладко: «Ведь для того, чтобы менталитет стал другим, нужна смена поколений. Понятное дело, что те, кто в советское время родились и выросли, имеют какие-то свои понятия. Но сейчас молодежь приходит на их место».

«В целом, я очень доволен развитием наших Сил обороны, ходил я сегодня и на парад, и полагаю, что у нас в руках твердая гарантия союзников, что здесь ничего не случится в военном плане», - подчеркнул он.

Что касается будущего Эстонии, то, по словам генерала в отставке, главный вопрос – это экономика, чтобы благополучие и жизненный уровень людей росли. «Армия армией, война войной, но это главное. У нас открытая экономика и, я думаю, мы с этим справимся. Но тут есть и негативная сторона – открытая экономика очень зависит от Евросоюза и других экономических проблем. Сейчас рост везде и повсюду, и мы идем с ним в ногу. В прошлом году рост ВВП, если я правильно помню, составил 4,2%, что совсем неплохо. Постараемся держать эту планку. Маленькому государству всегда сложнее, чем большому. У больших стран потенциал больше, они могут выжить даже в сложных условиях, а у нас колебания очень зависят от того, как работает мировой рынок», - объяснил генерал.