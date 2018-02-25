воскресенье, 25 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Антс Лаанеотс: обороной я доволен, наши союзники – гарантия того, что войны не будет

Антс Лаанеотс: обороной я доволен, наши союзники – гарантия того, что войны не будет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Сегодня меня посетили довольно приятные мысли, что все-таки наше государство существует сто лет. Оно даже не исчезло в те времена, когда мы были в составе Советского Союза, когда здесь шла русификация, - заявил в интервью Rus.Postimees генерал в отставке Антс Лаанеотс. - Сегодня мы не самым худшим способом достигли того, что у нас есть. Думаю, что из постсоветских республик Эстония является одной из ведущих».

Тем не менее, по словам Антса Лаанеотса, не все так гладко: «Ведь для того, чтобы менталитет стал другим, нужна смена поколений. Понятное дело, что те, кто в советское время родились и выросли, имеют какие-то свои понятия. Но сейчас молодежь приходит на их место».

«В целом, я очень доволен развитием наших Сил обороны, ходил я сегодня и на парад, и полагаю, что у нас в руках твердая гарантия союзников, что здесь ничего не случится в военном плане», - подчеркнул он.

Что касается будущего Эстонии, то, по словам генерала в отставке, главный вопрос – это экономика, чтобы благополучие и жизненный уровень людей росли. «Армия армией, война войной, но это главное. У нас открытая экономика и, я думаю, мы с этим справимся. Но тут есть и негативная сторона – открытая экономика очень зависит от Евросоюза и других экономических проблем. Сейчас рост везде и повсюду, и мы идем с ним в ногу. В прошлом году рост ВВП, если я правильно помню, составил 4,2%, что совсем неплохо. Постараемся держать эту планку. Маленькому государству всегда сложнее, чем большому. У больших стран потенциал больше, они могут выжить даже в сложных условиях, а у нас колебания очень зависят от того, как работает мировой рынок», - объяснил генерал.

Напоследок Антс Лаанеотс пожелал всем жителям Эстонии взаимопонимания, конструктивности и доброжелательности.

Смотрите видео!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ