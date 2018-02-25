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Яна Тоом о президентской речи: хвалить не могу

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«Сто лет назад независимость обрело много стран, но не все ее сохранили и не все сегодня празднуют, то есть повод, в принципе, очень весомый», - сказала на президентском приеме в Эстонском национальном музее порталу Rus.Postimees депутат Европарламента Яна Тоом.  

Речь президента Керсти Кальюлайд ее не впечатлила: «Я бы сказала о президентской речи сегодня либо хорошо, либо ничего. Хвалить не могу».

«Нам, политикам, надо стремиться быть честнее, выходить из этих дурацких стереотипов и не произносить таких речей, которые мы сегодня слышали. А обычному человеку надо поддерживать тех, в кого он верит», - добавила евродепутат.

На вопрос, что именно было не так в словах президента, Яна Тоом ответила: «Это была речь премьер-министра от партии Исамаалийт образца 95 года».

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