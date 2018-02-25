Яна Тоом о президентской речи: хвалить не могу

«Сто лет назад независимость обрело много стран, но не все ее сохранили и не все сегодня празднуют, то есть повод, в принципе, очень весомый», - сказала на президентском приеме в Эстонском национальном музее порталу Rus.Postimees депутат Европарламента Яна Тоом.