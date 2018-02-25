Галерея: в Суур-Яани загорелся жилой дом
25 февраля 2018 г., 9:07
Сегодня утром, в 7.37, позвонили в Центр тревоги и сообщили о том, что в Суур-Яани на улице Ойа, в уезде Вильяндимаа, загорелся жилой дом, передает Postimees.
Находившийся дома хозяин услышал треск, увидел в комнате пламя и попытался собственноручно потушить его водой, однако напрасно. Мужчина пошел к соседям и вызвал оттуда спасателей.
По мнению хозяина, причиной возгорания могли стать проблемы с электричеством. К прибытию спасателей здание уже горело открытым пламенем, крыша и окна были охвачены огнем.
И хотя дом не сгорел полностью, он стал непригодным для жилья. Крыша, стены и внутреннее убранство частично уничтожены. На соседние здания огонь не распространился.
В доме жил пожилой мужчина с собакой, оба спаслись и не пострадали.