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Галерея: в Суур-Яани загорелся жилой дом

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Сегодня утром, в 7.37, позвонили в Центр тревоги и сообщили о том, что в Суур-Яани на улице Ойа, в уезде Вильяндимаа, загорелся жилой дом, передает Postimees.

Находившийся дома хозяин услышал треск, увидел в комнате пламя и попытался собственноручно потушить его водой, однако напрасно. Мужчина пошел к соседям и вызвал оттуда спасателей.

По мнению хозяина, причиной возгорания могли стать проблемы с электричеством. К прибытию спасателей здание уже горело открытым пламенем, крыша и окна были охвачены огнем.

И хотя дом не сгорел полностью, он стал непригодным для жилья. Крыша, стены и внутреннее убранство частично уничтожены. На соседние здания огонь не распространился.

В доме жил пожилой мужчина с собакой, оба спаслись и не пострадали.

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