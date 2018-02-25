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  • Марина Кальюранд: будучи послом всегда возила в чемодане Viru Valge, Vana Tallinn и кильку

Марина Кальюранд: будучи послом всегда возила в чемодане Viru Valge, Vana Tallinn и кильку

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Марина Кальюранд.

ФОТО: Välisministeerium

Бывший посол и министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд рассказала в праздничной студии ETV+ о том, как блюдут традиции эстонцы, проживающие за рубежом.

"Кому необходимо и важно оставаться самим собой, те сохраняют язык и культуру, отмечают памятные даты. А те, кто хочет быть больше похож на народ страны, в которой проживает, быстро приобретают и акцент, и не учат детей родному языку", - сказала Кальюранд, передает Rus.err.

"Когда в США мы хотели предложить на рождественском приеме своим гостям кровяные колбаски, то вынуждены были использовать багаж президента Ильвеса для доставки из Эстонии 20 килограмм колбасок", - сказала она.

Дипломат также призналась, что когда она была послом, то в своем чемодане всегда возила водку Viru Valge, ликер Vana Tallinn, кильку и черный хлеб. 

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