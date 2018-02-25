Удачная суббота: один счастливчик выиграл в лотерею 75 тысяч, а другой — 160 тысяч евро

Счастливая квитанция с одним игровым вариантом на один розыгрыш была приобетена 24 февраля в системе iLOTO.

Другой счастливчик разбогател на 75 тысяч евро. Фортуна ему улыбнулась в дополнительной игре Džokers7. Счастливая квитанция SuperBingo с 1 вариантами + Džokers7 за 3 евро была приобретена в iLOTO.