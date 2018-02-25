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  • Удачная суббота: один счастливчик выиграл в лотерею 75 тысяч, а другой — 160 тысяч евро

Удачная суббота: один счастливчик выиграл в лотерею 75 тысяч, а другой — 160 тысяч евро

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Лотерея. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

24 февраля розыгрыш числовой лотереи Latloto 5 no 35 порадовал одного из игроков iLOTO внушительной суммой в размере более 160 000 евро, сообщает Rus.tvnet.lv.

Счастливая квитанция с одним игровым вариантом на один розыгрыш была приобетена 24 февраля в системе iLOTO.

Общая сумма выигрыша за 5 чисел + Дополнительное число составила 161 197,36 евро.

Другой счастливчик разбогател на 75 тысяч евро. Фортуна ему улыбнулась в дополнительной игре Džokers7. Счастливая квитанция SuperBingo с 1 вариантами + Džokers7 за 3 евро была приобретена в iLOTO.

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