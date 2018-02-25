Приговоренный к 12 годам за убийство нарвской школьницы может выйти из тюрьмы

Выйти на свободу досрочно уже в следующем месяце теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле прошлого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи, сообщает Rus.err.ee.
Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.
Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 6 марта. Осенью прошлого года тот же суд Семыкину в УДО отказал.
13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы. В настоящее время это решение оспорено в окружном суде.