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В Китае из-за тумана образовалась пробка из 10 000 машин

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Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIK PROZES/

В городе Хайкоу китайской провинции Хайнань около 10 тысяч машин встали в пробку на подъезде к паромной переправе из-за тумана, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на китайское издание «Синьхуа».

Уточняется, что десятки тысяч людей не могут добраться до материковой провинции Гуандун через пролив Цюнчжоу (Хайнань) уже несколько дней. Все три местных порта прекратили свою работу из-за погодных условий.

Ситуацию осложняет то, что остров с 15 по 21 февраля посетили более 400 тыс. туристов по случаю китайского Нового года.

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