В Финляндии азиатский турист в пижаме и тапочках отстал от ночного поезда

Один из местных позвонил своему другу, который смог перевести рассказ отставшего от поезда. Его семья осталась в вагоне, а в восемь утра они все вместе должны были быть в финской столице, чтобы оттуда продолжить свое путешествие, передает Yle.

На вокзал Кеми прибыла местная полиция, которая в этой ситуации могла только предложить туристу место в камере предварительного заключения, чтобы не пришлось ждать спасения на холоде. Однако этого не потребовалось: кондукторы железнодорожной компании VR получили информацию о случайно вышедшем не на своей остановке пассажире и вызвали для него такси, передает.

Такси доставило туриста из Азии в целости и сохранности в Оулу, где была следующая остановка поезда. В итоге отправление поезда было задержано всего лишь на 20 минут.