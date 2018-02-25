Устроившему поджог в центре для нелегалов в Харку отказали в УДО

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, своим решением от 22 февраля суд второй инстанции отклонил апелляцию адвоката Баратова и оставил в силе постановление Харьюского уездного суда, который в январе отказал осужденному в условно-досрочном освобождении.

С учетом преступления, совершенного Баратовым, его поведения за решеткой, а также на основании характеристики, данной Таллиннской тюрьмой, суды двух инстанций не нашли оснований для его досрочного освобождения примерно за 8 месяцев до истечения срока отбытия наказания.

В октябре 2017 года в отношении Баратова вступил в законную силу обвинительный приговор суда по делу о поджоге. Он был приговорен 1 году и 6 месяцам лишения свободы.