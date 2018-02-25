Крупнейший криптообменник сдал пользователей налоговикам

Речь идет в том числе о записях транзакций с 2013-го по 2015 годы. Уведомления об этом Coinbase разослала клиентам 23 февраля, попросив их обратиться за юридической консультацией к адвокатам, передает Лента.ру.

В ноябре 2016 года IRS обратилась в калифорнийский суд за разрешением запросить у Coinbase информацию о клиентах, сообщал CoinDesk. Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов.

Суд Калифорнии в ноябре 2017-го обязал площадку передать налоговикам данные 14 тысяч пользователей, передавал The Verge.