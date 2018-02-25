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  • Адвокат одного из обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью требует вернуть дело в прокуратуру

Адвокат одного из обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью требует вернуть дело в прокуратуру

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Суд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Вернуть в прокуратуру материалы уголовного дела требует адвокат Станислава Бородина - одного из двух обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью, в результате которого без денег и крыши над головой остались социальное обездоленные жители Таллинна.

В конце января суд первой инстанции в порядке согласительного производства признал Бородина виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы, из которых сразу необходимо отсидеть 5 месяцев и 10. Однако защитник Бородина требует отменить это решение и вернуть обвинительный акт в прокуратуру, передает Rus.err.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, присяжный адвокат Кюллике Намм представила апелляцию, в которой просит отменить решение Харьюского уездного суда от 30 января и принять постановление о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру.

Защитник считает, что решение суда первой инстанции ошибочным, поскольку при вынесении приговора были нарушены процессуальные нормы - по оценке Намм, в данном конкретном случае не было правовой основы для применения согласительного производства.

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