Адвокат одного из обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью требует вернуть дело в прокуратуру

В конце января суд первой инстанции в порядке согласительного производства признал Бородина виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы, из которых сразу необходимо отсидеть 5 месяцев и 10. Однако защитник Бородина требует отменить это решение и вернуть обвинительный акт в прокуратуру, передает Rus.err.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, присяжный адвокат Кюллике Намм представила апелляцию, в которой просит отменить решение Харьюского уездного суда от 30 января и принять постановление о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру.