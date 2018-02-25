понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Американские фирмы прекращают сотрудничество с оружейным лобби NRA

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ФОТО: CQ-Roll Call/Tom Williams/Sipa U/Scanpix

В социальных сетях в США усиливаются призывы к бойкоту Национальной стрелковой ассоциации (NRA) после стрельбы в школе во Флориде. Многие компании сворачивают сотрудничество с NRA, сообщает dw.com.

Авиакомпании Delta и United Airlines в субботу, 24 февраля, присоединились к числу фирм, которые не желают, чтобы их имя связывалось с NRA. Они сообщили, что более не будут предоставлять скидки членам стрелковой ассоциации.

Ранее партнерские программы с NRA уже разорвали First National Bank of Omaha, страховые компании Chubb и MetLife, компании по прокату автомобилей Hertz и Avis, производитель антивирусного программного обеспечения Symantec и целый ряд других фирм. Они заявили, что пошли на этот шаг под давлением со стороны клиентов.

Не допустить новых трагедий со смертоносной стрельбой

Один из крупнейших банков в США - Bank of America - сообщил, что он присоединяется к другим участникам банковской системы, чтобы "выяcнить, что можно сделать, чтобы прекратить трагедии, связанные со смертоносной стрельбой". В сообщении банка также говорится, что он "свяжется с ограниченным числом клиентов, производящих штурмовые винтовки для невоенных целей, чтобы выяснить, как можно способствовать предотвращению подобных трагедий в будущем".

Напомним, что 14 февраля 19-летний бывший ученик одной из средних школ в штате Флорида застрелил 17 человек. Это вновь вызвало дебаты о мягких законах в США, регулирующих приобретение и применение оружия. В социальных сетях хэштег #BoycottNRA за последние дни вошел в число самых употребительных ключевых слов в Twitter.

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