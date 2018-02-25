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Галерея: в городе Тырва открыли отремонтированную центральную площадь

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В городе Тырва Валгаского уезда в субботу, в столетие Эстонской республики, состоялось торжественное открытие капитально отремонтированной центральной площади.

«Открытие городской площади в Тырва служит выразительным примером того, как наряду с одной тенденцией, когда люди, инвестиции и предпринимательство перемещаются скорее в Таллинн и в Харьюский уезд, есть и противоположное движение, когда высокое искусство, в том числе, искусство архитектуры торит себе дорогу в сельские регионы, чтобы облагородить их жилую среду», - передала пресс-служба мэрии Тырва слова мэра города Майдо Руусманна.

«Обновления центра города Тырва жители региона и гости ждали вот уже более двадцати лет. Открытие реконструированной центральной площади к столетию республики стало особенно ценным подарком как жителям волости, так и всей Эстонии», - сказал на торжественной церемонии Руусманн и добавил, что хотя в полной мере красотой нового облика площади удастся предстоящей весной, когда получится довести до конца те работы, которые не позволяет вести зима, праздник открытия обновленной площади стал промежуточным этапом в восстановлении привычного ритма жизни города.

«Проектом «Гармоничное общественное пространство» мы возрождаем историческое и культурное общественное пространство в 15 городах Эстонии. Получивший статус города еще в 1926 году Тырва стал первым городом, в котором мы своими глазами видим плоды этого масштабного проекта», - сообщил руководитель программы празднования столетия Эстонской республики Яанус Рохумаа.

В прошлом году были заложены краеугольные камни в реконструируемые центральные площади городов Пылва, Тырва и Валга. В этом году начнется обновление центральных площадей в Рапла, Курессааре, Выру и Йыхви. Завершится проект обновления центральных площадей 15 городов должен к 2020 году.

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