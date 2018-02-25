Галерея: в городе Тырва открыли отремонтированную центральную площадь

«Открытие городской площади в Тырва служит выразительным примером того, как наряду с одной тенденцией, когда люди, инвестиции и предпринимательство перемещаются скорее в Таллинн и в Харьюский уезд, есть и противоположное движение, когда высокое искусство, в том числе, искусство архитектуры торит себе дорогу в сельские регионы, чтобы облагородить их жилую среду», - передала пресс-служба мэрии Тырва слова мэра города Майдо Руусманна.

«Обновления центра города Тырва жители региона и гости ждали вот уже более двадцати лет. Открытие реконструированной центральной площади к столетию республики стало особенно ценным подарком как жителям волости, так и всей Эстонии», - сказал на торжественной церемонии Руусманн и добавил, что хотя в полной мере красотой нового облика площади удастся предстоящей весной, когда получится довести до конца те работы, которые не позволяет вести зима, праздник открытия обновленной площади стал промежуточным этапом в восстановлении привычного ритма жизни города.

«Проектом «Гармоничное общественное пространство» мы возрождаем историческое и культурное общественное пространство в 15 городах Эстонии. Получивший статус города еще в 1926 году Тырва стал первым городом, в котором мы своими глазами видим плоды этого масштабного проекта», - сообщил руководитель программы празднования столетия Эстонской республики Яанус Рохумаа.