понедельник, 26 февраля 2018 г.
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В Латвии начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро в месяц.

Автором инициативы является Каспар Савицкис. Он призывает планомерно в течение трех лет повысить минимальную зарплату до 1000 евро в месяц, пропорционально увеличив необлагаемый минимум до 820 евро в 2020 году.

Как отмечает Савицкис, ОЭСР, Европейская комиссия и омбудсмен указали, что Латвия не выполняет своих международных обязательств, которые взяла на себя при подписании Европейской социальной хартии и Хартии основных прав ЕС. "Все эти организации указывают на социальное неравенство, низкий уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в Латвии. Минимальная зарплата должна покрывать основные экономические потребности населения", - заявил автор инициативы.

Поэтому он предлагает внести изменения в закон "О подоходном налоге с населения", а также в правила Кабинета министров, чтобы в течение трех лет минимальная зарплата была повышена до 1000 евро в месяц, а необлагаемый минимум - до 820 евро для всех групп населения.

Как считает Савицкис, от повышения зарплат населения бюджет страны только выиграет, потому что люди будут тратить больше. Людям нужно дать возможность зарабатывать и жить, а не существовать, указывает автор инициативы.

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