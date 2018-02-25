В Латвии начат сбор подписей за повышение минимальной зарплаты до 1000 евро

Автором инициативы является Каспар Савицкис. Он призывает планомерно в течение трех лет повысить минимальную зарплату до 1000 евро в месяц, пропорционально увеличив необлагаемый минимум до 820 евро в 2020 году.

Как отмечает Савицкис, ОЭСР, Европейская комиссия и омбудсмен указали, что Латвия не выполняет своих международных обязательств, которые взяла на себя при подписании Европейской социальной хартии и Хартии основных прав ЕС. "Все эти организации указывают на социальное неравенство, низкий уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в Латвии. Минимальная зарплата должна покрывать основные экономические потребности населения", - заявил автор инициативы.

Поэтому он предлагает внести изменения в закон "О подоходном налоге с населения", а также в правила Кабинета министров, чтобы в течение трех лет минимальная зарплата была повышена до 1000 евро в месяц, а необлагаемый минимум - до 820 евро для всех групп населения.