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  • В январе в Эстонии число браков практически сравнялось с количеством разводов

В январе в Эстонии число браков практически сравнялось с количеством разводов

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Брак. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

В январе 2018 года на территории Эстонии зарегистрировали 248 новых семейных союзов, в то же время развелись 237 пар, сообщает Rus.err.ee.

Как сообщил Департамент статистики, в январе в Харьюском уезде зарегистрировали 145 браков, в Ида-Вируском и Тартуском уездах - 40 и 28 браков.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 114 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 45, в Тартуском - 27 пар.

За последние 13 лет самым богатым на свадьбы был январь 2006 года, когда зарегистрировали 288 браков. 

А больше всего разводов пришлось на январь 2007 года - 328.

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