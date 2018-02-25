В январе в Эстонии число браков практически сравнялось с количеством разводов

Как сообщил Департамент статистики, в январе в Харьюском уезде зарегистрировали 145 браков, в Ида-Вируском и Тартуском уездах - 40 и 28 браков.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 114 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 45, в Тартуском - 27 пар.

За последние 13 лет самым богатым на свадьбы был январь 2006 года, когда зарегистрировали 288 браков.